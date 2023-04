Szesnasta wygrana Enei Zastalu BC w Energa Basket Lidze! Zielonogórzanie pokonali po ciekawym meczu PGE Spójnię Stargard 101:82.

To może być kolejny krok na wagę awansu do fazy play-off. Podopieczni Olivera Vidina kolejny raz stworzyli ciekawe widowisko, ze świetnym zakończeniem. Tym razem Zastal do zwycięstwa poprowadził Bryce Alford. Amerykanin znów dał o sobie znać, jeśli chodzi o skuteczność. Trafił 6 “trójek” i w sumie zdobył 28 punktów. Miał też wsparcie w Sebastianie Kowalczyku. “Kowal” kończył mecz z 16 punktami, w tymi czterema celnymi rzutami z dystansu, a do tego miał po 5 zbiórek i asyst. Obaj udźwignęli mecz, kiedy na boisku zabrakło Przemysława Żołnierewicza. Kapitan Enei Zastalu BC opuścił parkiet w czwartej kwarcie z urazem kostki. Po meczu cała była obłożona lodem. – Jutro zobaczymy, co będzie – powiedział po meczu trener Oliver Vidin, pytany o zdrowie swojego lidera.

W trzeciej kwarcie przewaga Zastalu osiągnęła już 22 punkty. Goście jednak odpowiedzieli, zanotowali serię 11-0 i wrócili do gry – Zmienili obronę – mówił na konferencji prasowej Sebastian Kowalczyk. Czwarta kwarta należała jednak do gospodarzy, którym udało się też zatrzymać lidera gości – Courtneya Fortsona. Amerykanin wprawdzie zdobył 13 punktów i miał 10 asyst, ale trener Zastalu wskazywał, że wskaźnik +/- miał najgorszy w drużynie -18. Najwięcej punktów dla Spójni – 21 zdobył Barret Benson.

Runda zasadnicza jest już na finiszu. W czwartek kolejny mecz Zastalu, tym razem w Łańcucie z Sokołem Rawlplugiem. Ostatnim domowym spotkaniem będzie starcie ze Śląskiem Wrocław, 29 kwietnia. Ten etap sezonu Zastal zakończy 3 maja, meczem w Warszawie z Legią.