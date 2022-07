Stelmet Falubaz Zielona Góra tydzień wcześniej niż pierwotnie planowano rozpocznie rywalizację w play-offach eWinner 1. ligi. Zielonogórzanie z Orłem w Łodzi zmierzą się już w najbliższą niedzielę, 31 lipca.

Mecz w Łodzi rozpocznie się o 16:30. Rewanż w Zielonej Górze planowany jest na 19 sierpnia. My tymczasem zapytaliśmy Michała Widerę – menedżera łódzkich Orłów – o szanse jego podopiecznych w rywalizacji ze Stelmetem Falubazem Zdaniem Widery szanse na awans do półfinału są, a on chce przede wszystkim popracować nad formą Norberta Kościucha.

Musimy parę rzeczy zmienić, pomóc Norbiemu, który punktował na poziomie 7-8 punktów, do nas wrócił. To jest klucz. Pozostali tez musza podokładać punkty. Juniorzy jadą na dobrym poziomie. Play-offy pokażą, czy jesteśmy w stanie powalczyć o półfinały. Każde “oczko” jest ważne.

Widerę pytaliśmy również o ocenę zielonogórskiej drużyny.

Po stronie zielonogórskiej zawodzą juniorzy, kontuzjowany jest Rempała. Pozostali seniorzy też są do ogrania, co było widać w Gdańsku. Z każdym można wygrać, dużo pracy przed nami. Teraz jest nowe rozdanie, chciałbym, żebyśmy wygrali mając 50 punktów w pierwszym meczu.

Pozostałe pierwszoligowe pary: Trans MF Landshut Devils – Cellfast Wilki Krosno, Zdunek Wybrzeże Gdańsk – Abramczyk Polonia Bydgoszcz zaczną się 7 sierpnia. Do półfinałów awansują zwycięzcy dwumeczu oraz jeden przegrany z najlepszym bilansem małych punktów.