Uczniowie klas 1-3 mają za sobą pierwszy dzień stacjonarnej nauki. Powrócili do niej po feriach oraz po lekcjach na odległość. Jakie są teraz nastroje w szkołach?

Dyrektorzy szkół przyznają, że dzieci i nauczyciele bardzo czekali na ten moment. Zajęcia odbywają się oczywiście według obostrzeń sanitarnych.

Dzieci z klas 1-3 otrzymały nowy plan, który został zmodyfikowany według rozporządzeń. Uczą się na każdym piętrze. „Rozrzuciliśmy” je po całej szkole, żeby miały ze sobą jak najmniej kontaktu. Od rodzica dostaliśmy tysiąc maseczek, z czego się bardzo cieszymy, bo dzieci nie zawsze je mają – to zapomną, to zgubią. A same dzieci są bardzo szczęśliwe, bardzo zadowolone. Wczoraj przeszłam się po klasach – praktycznie jest 100% dzieci, sporadycznie w niektórych klasach jedno albo dwójka jest nieobecnych, ale to z powodu przeziębień.