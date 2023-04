Zielonogórski Drzonków jest jedną z dzielnic miasta wyróżniającą się Wojewódzkim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji. Poznajcie historię tej perły w zielonogórskiej koronie.



Niegdyś na terenie, gdzie dzisiaj jest WOSiR znajdowała się przedwojenna leśniczówka oraz stajnie. Niewiele osób wówczas myślało, że będzie to jedno z największych miejsc w Polsce związanych ze sportowcami. Pomysł na kompleks sportowy zrodził się w głowie Zbigniewa Majewskiego, jednego z twórców lubuskiej lekkoatletyki i trenera słynnego olimpijczyka Edwarda Czernika, który przekonywał wszystkich, że jest to idealne miejsce dla ośrodka sportowego.

Majewski przekonywał zarząd zielonogórskiego zakładu „Mera-LUMEL”, że te marzenia, to nie jest szaleńczy zamysł i można to stworzyć z pomocą przyjaznych ludzi. Trafił na podatny grunt, gdyż dyrekcja była miłośnikami sportu i postanowili pomóc Majewskiemu. Pierwotnie 4h terenu zostało wydzierżawionych od Dyrekcji Lasów Państwowych przez zielonogórskie zakłady „Mera-Lumel”. Majewski działał dalej i dzięki jego staraniom 10.09.1975 r. zatwierdzono nowy Plan Zagospodarowania Terenu. Mając już wszelkie formalności za sobą przystąpiono do budowy… w czynie społecznym drzonkowskiej „Wesołówki”! Zapytacie się skąd ta nazwa. Z sentymentu. Dawna leśniczówka nazywała się właśnie w ten sposób i Majewski nie zamierzał ingerować w historię tego miejsca pozostawiając pierwotną nazwę!

Zakasano rękawy i wzięto się do pracy. Plany budowlane, zupełnie za darmo, stworzył zielonogórski naukowiec dr inż. arch. Tadeusz Maszkiewicz. Półtora miesiąca później wzniesiono: „stajnię z 12 boksami wypełnioną czterdziestoma końmi, pochodzącymi z akcji “konia rzędem dla Drzonkowa”, paszarnia, pokój dla masztalerzy oraz stylowa kawiarenka z kominkiem”. To było niewyobrażalne tempo prac!

Zostało to zauważone i podjęto decyzję, że we wrześniu 1976 r. w Drzonkowie odbędą się I Mistrzostwa Świata Juniorów w Pięcioboju Nowoczesnym. Ośrodek należało przygotować do imprezy takiej rangi, która w naszym województwie odbywała się pierwszy raz w historii. „Posiano… ziarno wyzwalające nowe rezerwy”. Nie spoczęto na laurach, ale postanowiono dodatkowo rozbudować ośrodek przed imprezą! Wybudowano hipodrom z trybuną i wieżyczką sędziowską, a także pensjonat z restauracją, salą konferencyjną oraz barem.

Majewski jednak w dalszym ciągu chodził do urzędników i firm doprowadzając ich do „szewskiej pasji” swoja nieustępliwością, ale jednocześnie wzbudzając szacunek i uznanie. Dlatego wszyscy zaczęli pomagać, a Zielona Góra znana w kraju tylko z Festiwalu Piosenki Radzieckiej i Winobrania, zaczęła pokazywać się jako ośrodek aspirujący do największych imprez rangi światowej. Prace trwały nadal i kiedy odbywały się mistrzostwa, to jedynym obiektem, który nie był ukończony była pływalnia. Sama impreza uznawana była przez media jako „udane pod każdym względem. Nowoczesny i funkcjonalny Ośrodek LKS “Lumel” w Drzonkowie zyskał światową renomę”.

To doprowadziło do powstania w styczniu 1977 r. Ośrodka Pięcioboju Nowoczesnego i Jeździectwa Lubuskiego Klubu Sportowego ,,Lumel”. I w tym momencie można byłoby zakończyć tę historię, gdyby… znowu nie Majewski, którego w głowie kiełkowały kolejne pomysły. Postanowiono rozbudować kolejny raz ośrodek!!! Wybudowano „halę gier, pokoje na 20 miejsc, kolejny hipodrom, stajnię z ujeżdżalnią, halę ujeżdżeniową, korty tenisowe wraz z zapleczem, zespół basenów odkrytych – 50-metrowy, połączony z 25-metrową pływalnią. Bazę noclegową powiększono o 7 domków, przez co zyskano 70 miejsc noclegowych.”!

W ten sposób powstał jeden z najpiękniejszych ośrodków pięciobojowych w Europie, gdzie swoje zgrupowania miało wiele ekip, nawet z odległego Egiptu. W latach 1989-1995 ośrodek funkcjonował jako Centralny Ośrodek Sportu w Warszawie oddział w Drzonkowie. W 1995 r. wojewoda zielonogórski powołał Wojewódzki Ośrodek Sportu i Rekreacji w Drzonkowie, działający na zasadach zakładu budżetowego.” Dziś ośrodek w hołdzie Zbigniewa Majewskiego nosi jego imię. Dzięki jego uporowi i marzeniom nie byłoby tego ośrodka! Cześć jego pamięci!

Tekst:

dr Grzegorz Biszczanik – historyk, filokartysta, znawca dziejów Zielonej Góry