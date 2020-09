Po raz pierwszy Winobranie odwiedził miłośnik wina, przed laty świetny piłkarz Władysław Żmuda. Uczestnika czterech piłkarskich mundiali pytaliśmy nie tylko o winiarskie pasje i o futbol, ale jako rodowitego lublinianina podpytywaliśmy też o niedzielny mecz żużlowców Motoru z Falubazem.

Kultury winiarskiej nauczył się grając we Włoszech. O naszym święcie wypowiadał się z sympatią, a pytany o skojarzenia z naszym miastem stwierdził: – żużel, wino i dawny festiwal – z tego Zielona Góra jest znana – powiedział w Radiu Index Władysław Żmuda.

Nasz gość podkreślił, że w Lublinie, podobnie jak u nas kochają żużel.

Lublin zawsze miał tradycje, ale miał okres przerwy, ale teraz widać, że się odbudował i ludzie żyją tym naprawdę. Jak od czasu do czasu jeżdżę do siostry, do Lublina, to widzę, że kibice na punkcie żużla są zwariowani.