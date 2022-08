Koniec wakacji coraz bliżej. Zanim jednak dzieci powrócą do szkolnych ławek i przedszkolnych sal – czeka na nie jeszcze wielka impreza. Chodzi o festyn na zakończenie wakacji, a ten już w najbliższą niedzielę w Parku Tysiąclecia – tuż obok siedziby Stowarzyszenia Warto jest Pomagać.

Wybór miejsca nieprzypadkowy. Tłumaczy Grzegorz Hryniewicz, prezes organizacji charytatywnej.

Będziemy zbierać pieniądze dla dwóch naszych podopiecznych. Ale też co ciekawe – będzie to też ostatnia impreza w takim parku, bo już niebawem zostanie on zrewitalizowany.