Wspierać zdrowy, ekologiczny styl życia poprzez innowatorskie rozwiązania związane z rekreacją i edukacją – tego dotyczyć ma powstanie tzw. “Zielonej farmy”.

Na trzech hektarach już niebawem ma powstać wspomniany, prozdrowotny projekt, o którym dziś mówiono w minizoo podczas briefingu prasowego. Jak mówi Aleksandra Majsnerowska z Fundacji Akademia Zdrowej Rodziny” zakłada on promocję zdrowego stylu życia na różnych płaszczyznach. Jakich?

Będzie miejsce rekreacji, jak również takie miejsce, by z terapeutyczną krową spędzić czas. Będą zagrody, szczęśliwych kurek, świnek z hodowli, ale będą tez miejsca do uprawy roślin. Będziemy zachęcać uczniów i seniorów do wspólnych upraw.

Prezydent Janusz Kubicki dodaje, że takiego miejsca w Zielonej Górze jeszcze nie było.

Ja wróciłem do swoich lat dziecięcych, gdy miałem okazję paść krowy, karmić kury i króliki. Moje dzieci tego już nie przeżyły. Są takie, które myślą, że marchewka, czy brukselka w sklepach rosną. Chcemy nauczyć dzieciaki, by mogły zobaczyć króliki, krowy, coś, co jest normalne, by mogły zasadzić marchewkę. Będziemy namawiali do zdrowego żywienia.