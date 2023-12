Regionalne Centrum Animacji Kultury wspólnie z Europejską Szkołą dr Rahn w Zielonej Górze zaprasza na Jarmark Bożonarodzeniowy, który odbędzie się w dziś w siedzibie RCAK-u.

Będzie coś dla ducha i coś dla ciała. Zachęca Justyna Kapturska z Regionalnego Centrum Animacji Kultury.

Inicjatorem wydarzenia jest szkoła im. Dr Rahn w Zielonej Górze. Dochód z wydarzenia wspomoże dzieci zmagające się z chorobami onkologicznymi, w szczególności z białaczką. Mówi Joanna Wojtasik z zielonogórskiej szkoły im. Dr Rahn.

Empatia, współpraca to hasła naszej szkoły. Jarmark potrwa trzy godziny, ale w naszej szkole cały grudzień jest charytatywny. Codziennie sprzedajemy ciasta, gdzie zbieramy pieniądze na rzecz Fundacji Iskierka. To potrwa do samych świąt.