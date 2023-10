Zbliża się 1 listopada, podczas którego wielu z nas będzie chciało odwiedzić groby najbliższych. Już dziś (tj. w sobotę) zacznie obowiązywać nowa organizacja ruchu na cmentarzu przy ulicy Wrocławskiej.

Miejski Zakład Komunikacji informuje o organizacji komunikacji specjalnej w okresie Wszystkich Świętych.

SOBOTA, NIEDZIELA, 28, 29 PAŹDZIERNIKA

* Linia nr 0 – autobusy będą kursowały częściej, od 8.20 do 16.30 – co 15 minut.

* Uruchomione będą dodatkowe linie:

– linia C2 – w godz. 9.00-17.00 autobus pojedzie co 30 minut (os. Czarkowo – Batorego – Dworcowa – Dworzec Główny – Staszica – Waryńskiego – Lwowska – Wrocławska),

– linia C3 – w godz. 9.00-17.00 autobus pojedzie co godzinę (os. Śląskie – os. Pomorskie – Szosa Kisielińska – Podgórna – Lwowska – Wrocławska),

– linia C5 – w godz. 8.10-16.40 autobus pojedzie co godzinę (Jędrzychów – Jędrzychowska – Kożuchowska – Jaskółcza – 1 Maja – Długa – al. Konstytucji 3 Maja – Wrocławska)

– linia C7 – w godz. 8.15-17.15 autobus pojedzie co godzinę (Wrocławska – pl. Piłsudskiego – Chrobrego – Dworzec Główny – Staszica – Sulechowska – Trasa Północna – Mechaników – os. Zdrojowe – Ruczajowa – Sulechowska – Staszica – Dworzec Główny – Chrobrego – pl. Piłsudskiego – Wrocławska)

– linia C8 – w godz. 9.10-17.15 autobus pojedzie co 30 minut (os. Leśne – al. Wojska Polskiego – Wyczółkowskiego – Prosta – Działkowa – Zjednoczenia – Objazdowa – Jana z Kolna – Dworcowa – Dworzec Główny – Staszica – Waryńskiego – Lwowska – Wrocławska).

ŚRODA, 1 LISTOPADA

* Linia nr 0 – autobusy będą kursowały częściej, od 7.00 do 19.00 – co 10 minut, następnie do 20.20 co 20 minut

* Uruchomione będą dodatkowe linie:

– linia C1 – w godz. 8.10-18.00 autobus pojedzie co 10 minut (Zawadzkiego „Zośki” – Ptasia – Wyszyńskiego – Łużycka – Długa – al. Konstytucji 3 Maja – Wrocławska),

– linia C2 – w godz. 8.30-18.15 autobus pojedzie co 20 minut (os. Czarkowo – Batorego – Dworcowa – Dworzec Główny – Staszica – Waryńskiego – Lwowska – Wrocławska),

– linia C3 – w godz. 8.30-18.00 autobus pojedzie co 30 minut (os. Śląskie – os. Pomorskie – Szosa Kisielińska – Podgórna – Lwowska – Wrocławska),

– linia C4 – w godz. 8.30-18.15 autobus pojedzie co 20 minut (Os. Leśne – Wyczółkowskiego – Prosta – Działkowa – Zjednoczenia – Dąbrówki – Długa – al. Konstytucji 3 Maja – Wrocławska),

– linia C5 – w godz. 8.45-18.20 autobus pojedzie co 30 minut (Jędrzychów – Jędrzychowska – Kożuchowska – Jaskółcza – 1 Maja – Długa – al. Konstytucji 3 Maja – Wrocławska)

– linia C6 – w godz. 9.10-18.00 pojedzie co 30 minut (Dworzec Główny – Bohaterów Westerplatte – al. Wojska Polskiego – Wyszyńskiego – Botaniczna – Nowojędrzychowska – Jędrzychów),

– linia C7 – w godz. 8.45-18.00 autobus pojedzie co 30 minut (Wrocławska – pl. Piłsudskiego – Chrobrego – Dworzec Główny – Staszica – Sulechowska – Trasa Północna – Mechaników – os. Zdrojowe – Ruczajowa – Sulechowska – Staszica – Dworzec Główny – Chrobrego – pl. Piłsudskiego – Wrocławska)

– linia C8 – w godz. 8.20-18.10 autobus pojedzie co 20 minut (Wyczółkowskiego – Prosta – Działkowa – Zjednoczenia – Objazdowa – Jana z Kolna – Dworcowa – Dworzec Główny – Staszica – Waryńskiego – Lwowska – Wrocławska).

1 listopada w godz. 12.00-18.00 przejazd autobusami MZK linii 0, 10, 30, 44 oraz oznaczonych literą „C” będzie bezpłatny. Na trasy wyjedzie więcej autobusów, a w godzinach największego zainteresowania autobusy będą odjeżdżały spod cmentarza przy ul. Wrocławskiej nawet co dwie minuty.

Urząd miasta zmienił na czas od 28 października do 3 listopada organizację ruchu przy cmentarzu na ul. Wrocławskiej. Dostępne będą trzy bezpłatne parkingi dla samochodów osobowych – przy nowym i starym cmentarzu oraz na pętli autobusowej, a także płatny parking na stadionie żużlowym.