Od dnia 24 stycznia 2022 r. Urząd Miasta Zielona Góra wprowadza ograniczenia w obsłudze mieszkańców. Ma to związek z ministerialnym rozporządzeniem o obowiązku pracy zdalnej w administracji publicznej.

Magistrat zachęca zatem do załatwiania spraw w formie elektronicznej, wszelkiego rodzaju pisma można przesyłać do urzędu pocztą tradycyjną lub wrzucać do specjalnej skrzynki na korespondencję. Znajdziecie ją w holu urzędu miasta przy ulicy Podgórnej.

Bezpośrednia obsługa mieszkańców w budynkach urzędu będzie odbywać się w sposób ograniczony, w wydzielonych, bezpiecznych strefach, z zachowaniem środków ochrony osobistej, po uprzednim umówieniu telefonicznym.

źródło: Urząd Miasta Zielona Góra