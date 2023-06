Zielonogórskie schronisko dla zwierząt bezdomny doczeka się w końcu remontu. W poniedziałek w urzędzie miasta podpisana została umowa na przeprowadzenie prac przy Szwajcarskiej w ramach pierwszego etapu. I jak zapowiada wykonawca – firma Perbud – roboty ruszą lada dzień. Choć łatwo nie będzie – schronisko będzie przez cały czas normalnie działało i zapewniało opiekę bezdomnym zwierzakom.

Na początek wybudowany zostanie obiekt dla psów. Żeby było to możliwe, na terenie schroniska pojawią się tymczasowe kontenery. Są już one zamówione – zapewnia Dariusz Wolinowski, wice prezes firmy Perbud.

Kojce to jest 6-8 tygodnie i gdybyśmy ich nie zamówili, nie moglibyśmy rozpocząć prac. Do nich zostaną przeniesione na czas budowy psy. To jest 10 miesięcy, wszyscy musimy jakoś przetrwać.