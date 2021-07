Antoś Dutczak ma niespełna 6 lat. Chłopiec niemal od momentu pojawienia się na świecie zmuszony był walczyć o życie. Tuż po narodzinach lekarze wprawdzie przywrócili mu funkcje życiowe, ale doszło do niedotlenienia.

Ciąża rozwijała się prawidłowo, problemy zaczęły się przy porodzie. W ich wyniku Antoś zmaga się z dziecięcym porażeniem mózgowym.

Nie oddycha samodzielnie, nie je samodzielnie. W dzień funkcjonuje w miarę normalnie, ale w nocy musi być podłączony do respiratora. Oprócz tego wymaga stałej rehabilitacji, dzięki czemu postępy w jego rozwoju idą do przodu. Rehabilitacja i sprzęt nie są tanie.

I stąd pomysł na organizację koncertu. Dochód z imprezy zostanie przekazany na leczenie chłopca, za którym i tak mnóstwo ciężkiej pracy, która dała już efekty. Roczna rehabilitacja Tośka kosztuje 30 tys. zł. A chłopiec kocha muzykę rockową. Kto zagra dla niego?

Zagra u nas Over The Under, zagra MeTka, The Bastard i zielonogórski Sweet Monday. Mam nadzieję, że przypadną publiczności do gustu. Chcemy te koncerty robić cyklicznie.