Ruszyły zapisy na szczepienia dla najmłodszych przeciwko COVID 19 dla najmłodszych dzieci, czyli tych, które ukończyły pół roku.

Szczepienia odbywają się m. in. w zielonogórskich punktach: w Szpitalu Uniwersyteckim czy Centrum Biznesu. Robert Górski, zielonogórski radny i na co dzień lekarz rodzinny w rozmowie z Radiem Index powiedział, że szczepionki dla najmłodszych podawane będą w trzech dawkach.

Po pierwszej dawce odczekujemy trzy tygodnie, podajemy drugą dawkę, po ośmiu tygodniach podajemy trzecią. Pierwsze szczepienia będą możliwe w środę w godzinach 16-18, oraz w piątek rano od 9 do 13 i po południu od 14.30 do 17.

Górski dodaje, że mieszkańcy naszego miasta są zainteresowani szczepieniem przeciwko COVID 19.

Ludzie dzwonią do punktu, piszą na Messengerze, jest kilka tysięcy dzieci do zaszczepienia. Cały czas trwają szczepienia trzecimi i czwartymi dawkami oraz dzieci powyżej 12 roku życia. Jeśli chodzi o dzieci od 5 do 12 roku życia czekamy na dostawę szczepionek, bo jest problem w całym kraju i nie ma szczepionek.