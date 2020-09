Już tylko jeden zespół pozostał niepokonany w Energa Basket Lidze. To Stelmet Enea BC Zielona Góra, który w poniedziałek pewnie pokonał Kinga Szczecin 92:72.

Rywal przed meczem w Zielonej Górze też mógł się pochwalić mianem niepokonanej ekipy, szczecinianie wcześniej wygrali trzy spotkania.

W hali CRS niemal od początku rządził Stelmet, a zwłaszcza Cecil Williams. Amerykanin grający w czarnej masce, chroniącej kontuzjowany niedawno nos, w pierwszej kwarcie rzucił rywalom aż 16 punktów z 27 całego zespołu zielonogórzan.

Do przerwy zielonogórzanie prowadzili różnicą 19 punktów. Zdominowali deskę, ale i też lepiej rzucali, zwłaszcza z dystansu. Koszykarze Kinga, dopiero w czternastej próbie trafili za trzy punkty.

Gdy już się przełamali, to zwłaszcza Thomas Davis w ostatniej części spotkania zaczął seryjnie trafiać. Amerykanin kończył mecz z pięcioma trójkami. On był najskuteczniejszy w zespole gości, rzucił w sumie 20 punktów. Dla zielonogórzan, najwięcej – 24 „oczka” zdobył C. Williams.

Świętowanie? Odpoczynek? Nie ma mowy! Stelmet jeszcze dziś udał się w długą i złożoną podróż do Sankt Petersburga, gdzie w środę, 23 września zmierzy się uczestnikiem Euroligi – Zenitem, w ramach rozgrywek VTB.