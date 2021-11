Na kickboxing skazana była od dziecka, mimo że najpierw uprawiała pływanie. Sporty walki to jednak to, czego szukała.

Emilia Czerwińska była kolejnym gościem naszej audycji „Sportowiec 20-lecia Uniwersytetu Zielonogórskiego”. Multimedalistka mistrzostw Polski zaczynała od kickboxingu już w dzieciństwie.

Tak mi się to spodobało od dziecka. Zaczynałam bić chłopców w przedszkolu. I tak zostało. Dziadek był bokserem, tata trenował karate. Najpierw pływałam z Radkiem Kawęckim u trenera Jacka Miciula. Po siedmiu latach stwierdziłam, że to nie to. Jak poszłam na pierwsze treningi, to wiedziałem, że chce tu zostać. Cały czas spotykam się z pytaniami, dlaczego ja to robię i czy nie mogłam wybrać na przykład modelingu.