Remonty dróg osiedlowych i ulic – ten temat pojawia się nie tylko podczas trwającej kampanii wyborczej i drugiej tury wyborów prezydenckich. Komunikacja i drogi to ważny obszar życia społecznego w naszym mieście.

Słuchacze dzwonią podczas środowej audycji do prezydenta miasta i pytają o drogi osiedlowe. Podczas ostatniej audycji “Prezydent na 906 FM” pani Ewa zapytała o możliwość remontu jednej z ulic w Zatoniu.

Ja będę z uporem dzwoniła z ulicą Leśną w Zatoniu. Pan prezydent obiecał, że będzie robić Jaśminową. A Leśna? To wstyd, że ktoś może jechać w XXI wieku taką drogą.

Co na to magistrat? Wiceprezydent Krzysztof Kaliszuk stwierdził, że to mieszkańcy sami wybierają drogi i ulice, które mają być w pierwszej kolejności remontowane i utwardzane.

Jeśli chodzi o Zatonie, to na ten rok planowane jest utwardzenie ulicy Jaśminowej. To mieszkańcy będą decydować, która z dróg w przyszłym roku będzie remontowana. Nie chcemy samemu dokonywać wyborów. Aby polepszyć użytkowanie dróg gruntowych, zakupiliśmy nowy sprzęt i zatrudniliśmy specjalistę od utwardzenia dróg gruntowych, aby te remonty starczały na dłużej.

