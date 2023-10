Parkingi i brak odpowiedniej liczby miejsc parkingowych – ten temat bardzo często powraca w naszych środowych audycjach „Prezydent na 96 FM”.

W ostatniej włodarza miasta o parkingi przy ulicy Lisiej zapytał jeden z naszych słuchaczy.

Chciałbym się zapytać o parking przy ulicy Lisiej. Były komunikaty, że zostanie zrobiony do 28 września. Jest zrobiony połowicznie, budowa została opuszczona przez pracowników, parking jest przy wieżowcach, sytuacja jest zapalna.

Co się dzieje na ulicy Lisiej w kontekście miejsc parkingowych? O tym u nas Janusz Kubicki.

Nie było żadnej decyzji, którą miałbym podjąć, dotyczącą tego, że pracownicy mają zejść lub zrobić coś połowicznie. Powinien być zrobiony, sprawdzimy to.

Macie pytania do prezydenta? Piszcie do nas: prezydent@wzielonej.pl lub dzwońcie do nas: 68-326-96-96 w każdą środę o godzinie 12.30.