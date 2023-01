Spokój i ciszę cenią sobie bez wątpienia wszyscy zielonogórzanie bez względu na to, które miejsce zamieszkują. Ostatnio, w audycji “Prezydent na 96 FM” jeden z naszych słuchaczy, mieszkaniec ulicy Ruczajowej, miał pewną wątpliwość.

Chodzi o ekrany akustyczne, które – zdaniem naszego słuchacza – się psują.

Co na to prezydent Janusz Kubicki? Włodarz miasta obiecał, że przyjrzy się usterce.

Problem polega na tym, że za ekrany nie odpowiadamy. To, co zrobiliśmy w ramach budżetu obywatelskiego, to stanęło. Jeśli doszło do awarii, to sprawdzimy. Mam nadzieję, że na ulicy Ruczajowej zmniejszy się uciążliwość, wtedy gdy powstanie Obwodnica Południowa