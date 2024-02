W niedzielę został rozegrany mecz 10. kolejki lubuskiej III ligi siatkarek. Lider, niepokonany zespół Grupy Polcontrol AZS Uniwersytetu Zielonogórskiego zmierzył się z Alejade.pl Empirią Orionem Sulechów. Akademiczki wygrały bez straty seta.

Pierwszy set był wyrównany, ale tylko do stanu 9:9. Chwilę później, siatkarki z Zielonej Góry objęły kilkupunktową przewagę, aby ostatecznie wygrać pierwszą partię 25:19. Druga odsłona spotkania przyniosła zdecydowanie najwięcej emocji. W pewnym momencie sulechowianki prowadziły już 16:11, jednak to gospodynie zdołały przechylić szalę zwycięstwa na swoją korzyść, wygrywając 25:20. Trzecia partia to pełna dominacja AZS-u, który pokonał Empirię 25:6.

Pierwsze dwa sety lekko przespaliśmy, dopiero w trzecim zagraliśmy to, co potrafimy, a z kolei zespół z Sulechowa usnął – miałem takie wrażenie – w trzecim secie. Pierwszy mecz play-offów zagramy z zespołem z Lubska 9 marca. Nie jest łatwo grać w roli lidera, staramy się grać jak najlepiej.

Przyjęcie nam bardzo dobrze “siedziało”. Przeciwniczki mają bardzo dobrą zagrywkę, co było widać zwłaszcza w drugim secie, choć w odpowiednim secie się obudziłyśmy i udało się po prostu. Zawsze ciężko nam się grało z Sulechowem, ale dzisiaj minęło to w sumie. Próbowaliśmy tez nowe elementy na dalsze granie

Wygrana oznacza to, że zielonogórzanki zapewniły sobie pierwsze miejsce w rundzie zasadniczej, tym samym awansując do fazy play-off. Zanim jednak zagrają w w fazie decydującej o losach rozgrywek, czekać je będzie zaległy mecz z UKS-em Set Gorzów Wlkp.

Miłosz Weryszko