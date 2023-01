Za nami pierwsza w tym roku sesja Rady Miasta. Co się działo podczas obrad radnych? O tym w telegraficznym skrócie:

“Jedynka” i “Budowlanka” wyróżnione.

Miasto wyróżniło dwie najlepsze zielonogórskie szkoły w ostatnim rankingu “Perspektyw”. Mowa o I Liceum Ogólnokształcącym i Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego “Budowlanka”. Dyrektorki obu placówek: Ewa Habich i Małgorzata Ragiel otrzymały nagrody w formie czeków na kwoty 30 tysięcy złotych: (dla szkół) oraz 10 tysięcy złotych (dla nauczycieli). – To duży zaszczyt – mówiła Małgorzata Ragiel:

Dla mnie to tak duża sprawa, że motywuje do dalszej pracy. Tak uroczyste docenienie szkoły, osiągnieć, pracy nauczycieli i uczniów na forum Rady Miasta, jest to wyróżnienie do dalszej pracy. Jestem bardzo dumna z tej uroczystości.