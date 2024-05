Co dalej z CRS? Prezydent miasta – Marcin Pabierowski – poinformował ostatnio, że obiekt nie ma zabezpieczenia finansowego. Nie ma ani złotówki na jego obsługę – mówił włodarz Zielonej Góry. Czy to oznacza droższe bilety?

O komentarz poprosiliśmy Roberta Jagiełowicza, dyrektora MOSiR w naszym mieście.

Myślę, że przekonam pana prezydenta do podniesienia cen. Może nie teraz, ale to są tematy do rozmów, do regulacji.