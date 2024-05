Na niekonwencjonalną metodę popularyzowania książek czyli tzw. bookcrossing zaprasza już jutro (tj. w środę) Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Marii Grzegorzewskiej w Zielonej Górze.

To kolejna czytelnicza akcja związana z pozostawianiem książek i przekazywaniem ich dalej. Tym razem jest związana z 21. edycją ogólnopolskiego święta wolnych książek. Mówi Anna Woźnicka z wypożyczalni biblioteki pedagogicznej.

Bookcrossing polega na zostawianiu przeczytanych książek w miejscach publicznych jak również na specjalnych półkach po to, by znalazca mógł je przeczytać i puścić w obieg. Można wtedy książkom dawać drugie życie. Zapraszamy do nas 29 maja.