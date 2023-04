Siłownia, ćwiczenia ogólnorozwojowe, jednym słowem trening na świeżym powietrzu, choć aura wciąż bardziej zimowa niż wiosenna.

Zielonogórscy seniorzy powrócili dziś do treningu. Odbył się on w Parku Tysiąclecia. Jak nam powiedzieli, czują radość, że mogą zadbać o siebie i trenować.

W domku nie siedzimy, tylko w klubie. Dziś mamy okazję do treningu, ruszamy się. Korzystamy z tego, co daje miasto, życzę wszystkim, by tak ćwiczyli, żeby tylko było nas więcej.