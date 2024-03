Czas na drugi etap, jeśli chodzi o budowę trasy aglomeracyjnej w Zielonej Górze. Umowa na realizację prac została podpisana w piątek – pomiędzy Urzędem Miasta a firmą Budimex, która będzie odpowiedzialna za wykonanie projektu.

Projekt obejmuje dwa zadania. Pierwsze z nich to wykonanie około kilometrowej drogi, z odwodnieniem. Odcinek ma być gotowy jeszcze w tym roku. Drugie zadanie, zawarte w umowie, to wybudowanie ponad 2 km odcinka drogi, w nowym śladzie.

Tłumaczył Damian Nowakowski z firmy Budimex. Według prezydenta miasta, Janusza Kubickiego, nowa droga da nowe możliwości i rozwiązania komunikacyjne.

Powstanie nowa droga. Od Trasy Północnej do Osiedla Zacisze. Pozwoli ona szybciej dostać się do trasy s3. Ten etap to prawie 80 mln złotych, 65 mln pochodzi z Polskiego Ładu.