Meczem ze Stilonem w Gorzowie rozpocznie w sobotę wiosenne zmagania w III lidze Lechia. Zielonogórzanie na północy województwa chcą dobrze otworzyć tegoroczne granie, ale będą mierzyć się z rywalem, który bardzo potrzebuje punktów, bo walczy o utrzymanie.

– Jesteśmy gotowi – mówił w programie Piłkarska Zielona Góra Andrzej Sawicki. Trener Lechii z optymizmem podchodzi do wiosennej części sezonu.

Przygotowywaliśmy się. Widzimy ogień w drużynie, widzimy progres. Jesteśmy optymistycznie nastawieni, z szacunkiem, ale chcemy też sprzedać to, co wypracowaliśmy tej zimy w meczach ligowych. Stilon musi zdobywać punkty, wiadomo my też. Mamy mecz derbowy. Stilon musi gonić. Myślę, że więcej Stilon wie o nas niż my o nich. To mała przewaga ich przed pierwszym gwizdkiem.