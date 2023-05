Przed nami ciepłe, wakacyjne miesiące. Nie tylko branża turystyczna liczy w tym czasie na rekordowe zyski. To także szczyt sezonu weselnego. Przepisów na to, aby najważniejszy dzień życiu zakochanych był niezapomniany i wyjątkowy jest wiele.

Kluczem do sukcesu są też weselni goście, którzy po otrzymaniu zaproszenia głowią się, ile dać do tzw. koperty. Ile? O to Weronika Łuczak pytała zielonogórzan.

Otrzymane pieniądze mają choćby w części pokryć weselne wydatki. A tych nie brakuje. Jednym z nieodzownym elementów wesela dla wielu jest oprawa muzyczna. Młodzi stają przed dylematem: DJ czy zespół? Chętnych na tych pierwszych też nie brakuje. Od blisko dekady w branży działa DJ Hektor, czyli Hektor Rudyk. Jakie ma obserwacje związane z weselami w naszym regionie?

Jeśli chodzi o województwo lubuskie, to ono jest bardzo mało tradycyjnie. Najmniej z tego, co widziałem. Już kawałek stąd w Wielkopolsce jest zupełnie inna kultura zabawy. Powiem coś, co może się nie spodoba, ale Zielona Góra i okolice bawią się gorzej niż na przykład województwo wielkopolskie.

Całą rozmowę z DJ-em Hektorem znajdziecie na portalu wZielonej.pl.