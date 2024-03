18 marca to Światowy Dzień Recyklingu. Czyli idei prawidłowego segregowania odpadów oraz nadawania im drugiego życia, jeśli jest to możliwe. My postanowiliśmy sprawdzić – jak z segregacją śmieci radzą sobie mieszkańcy naszego miasta.

Zapytane przez nas osoby wiedzą, co i w którym koszu powinno wylądować.

Coraz większa świadomość na temat segregacji odpadów i recyklingu to efekt między innymi działań edukacyjnych, prowadzonych przez ZGK. Mówi Agnieszka Miszon z działu promocji spółki.

Tej edukacji nigdy za dużo. Myślę, że w naszym mieście z segregacją jest coraz lepiej. Kilka lat temu zrobiliśmy chociażby wyszukiwarkę odpadów. Można tam wpisać konkretną rzecz, jeśli mieszkańcy nie wiedzą gdzie taki odpad wyrzucić i wyskoczy nam informacja, gdzie powinien trafić. Ta baza cały czas też się powiększa. Bo kilka lat temu nie było na przykład kapsułek do kawy.

Miszon przypomina, że mieszkańcy miasta mogą również korzystać z aplikacji mobilnej ZGK. Znajdziemy tam informacje nie tylko na temat segregacji odpadów, ale również terminy ich wywozu.