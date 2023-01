– Jeśli stawki się nie zmienią, będziemy podejmowali drastyczne kroki – grzmi prezydent Janusz Kubicki, a chodzi o podwyżki za ciepło. Przypomnijmy, na przełomie roku okazało się, że stawki za ogrzewanie wzrosną kilkukrotnie, chodziło o niemal 60-procentowy wzrost.

Włodarz Zielonej Góry przyznał na naszej antenie, że stawki są nie do zaakceptowania.

Ja wierzę w to, że ta cena wróci do normalności. Nie do zaakceptowania jest taka cena, jeśli to się nie zmieni, będziemy podejmowali drastyczne działania, dotyczące również przedsiębiorstwa. Każdy, kto dostaje rachunek za energię cieplną jest przerażony, ja również jako prezydent miasta.

Co prawda w środę rząd przyjął projekt ustawy dodatkowo chroniącej odbiorców ciepła, w myśl której zmiany mają być maksymalnie o 40% większe w stosunku do stawek obowiązujących po 30 września, ale prezydent Zielonej Góry bardzo krytycznie wypowiada się o działaniach resortu klimatu i środowiska.

Dla mnie jest to nie do przyjęcia, bo tak naprawdę to się wydarzyło między świętami, a nowym rokiem. We wtorek jest sesja, mam nadzieję, że prezes Elektrociepłowni przyjdzie i wyjaśni nam to, co się wydarzyło. Jeżeli nie będzie w stanie tego wyjaśnić, to mam nadzieję, że rada miasta podejmie odpowiednie decyzje.