– Przyznaję się do błędów, proponuję zmiany – mówił podczas dzisiejszej konferencji prasowej w centrum miasta Janusz Kubicki.

Prezydent Zielonej Góry spotkał się z dziennikarzami i mieszkańcami. Włodarz miasta nie ukrywał: Otrzymałem kubeł zimnej wody.

Rozumiem swoje błędy, to był dla mnie przysłowiowy kubeł zimnej wody. Podchodzę do tego jak do meczu piłkarskiego. To jest pierwsza połowa, wystawiliśmy czterech napastników, byłem przekonany, że szybko strzelimy gola i będzie po meczu. Niestety, jesteśmy w szatni, nie wygrywamy, straciliśmy bramkę.