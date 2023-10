Firma Stelmet wróciła do Zastalu jako sponsor tytularny, dwaj Amerykanie Kamaka Hepa i Darious Hall wystąpią już w najbliższym meczu zielonogórzan w Łańcucie. To jednak dopiero początek naprawy klubu. Tak mówił w środowym wydaniu programu Prezydent na 96 FM Janusz Kubicki.

Włodarz miasta przyznał, że z długami zmagał się wcześniej Falubaz. Żużlowy klub nim awansował do PGE Ekstraligi wcześniej wdrożył też w życie plan naprawiający finanse. – Teraz czas na drugi klub, by był wizytówką miasta – powiedział w Radiu Index Janusz Kubicki.

Pracujemy nad rozwiązaniem problemu raz na zawsze. Pierwszy ruch wykonała firma Stelmet, za co bardzo jej dziękuję. Najważniejsze było odblokowanie możliwości grania zawodników. To nie rozwiązuje oczywiście problemu. Klub jest w bardzo trudnej sytuacji i słowo trudne jest dość łagodnym określeniem. Chcemy doprowadzić do sytuacji, w której będziemy dumni z Falubazu i z Zastalu. Nie chciałbym, żebyśmy byli znani z tego, że za nic nie płacimy. To splendoru nie przynosi, a koszykarska Polska czasami śmieje się z nas. Niedługo mam nadzieję, że przedstawimy koncepcję, jakbyśmy chcieli, żeby to wyglądało.