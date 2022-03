– Obserwujemy wzmożone zainteresowanie – mówi o chęci oddawania krwi Krzysztof Piwowarczyk z Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Zielonej Górze. Mieszkańcy naszego miasta pomagają zaatakowanej Ukrainie na różne sposoby.

Krew jest jednym z nich, ale przedstawiciele stacji krwiodawczych przestrzegają, żeby krew oddawać odpowiedzialnie.

Krew to jest bardzo delikatna materia, ze względu na jej bardzo krótki czas przydatności. 42 dni to niewiele. Musimy bardzo racjonalnie i odpowiedzialnie gospodarować krwią. Nie sposób w tej chwili “na hura” pobrać nie wiadomo, jakie ilości krwi, by potem zastanawiać się, co z nią zrobić.