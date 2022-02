Dziś Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego. Okazja idealna do próby zrozumienia języka urzędowego. Każdy z nas wie, że w znaczący sposób różni się on od tego potocznego, używanego na co dzień.

Ze zrozumieniem, a raczej przetłumaczeniem pism oficjalnych na ogólnorozumiane, mają czasem problem nawet językoznawcy. Fachowcy od polszczyzny stworzyli między innymi “Pracownię prostej polszczyzny”. Działa ona we Wrocławiu.

W tej pracowni wypracowywane są odpowiednie modele komunikacji urzędowej. Językoznawcy szkolą pracowników na przykład z urzędów marszałkowskim, jak jaśniej konstruować takie pisma.

Profesor Magdalena Steciąg z Zakładu Językoznawstwa na Uniwersytecie Zielonogórskim podkreśla, że dużo do życzenia pozostawia również sposób wypowiadania się przez studentów.

Jest teraz taki kłopot, że młodzi nie otwierają ust. Przez ci ich wymowa jest niewyraźna. Do tego zauważamy też problem “zalotnego seplenienia”. Dotyczy to zwłaszcza dziewczyn.

Mniej słodka jest już jednak idea Dnia Języka Ojczystego. Chodzi przede wszystkim o ochronę różnorodności językowej jako dziedzictwa kulturowego.