Czy można zrobić coś więcej poza pójściem na wybory i oddaniem swojego głosu? Według Platformy Obywatelskiej i Komitetu Obrony Demokracji – owszem. I nie chodzi tu tylko o włączenie się do akcji ulotkowych czy też udostępnianie powierzchni do wywieszenie plakatów lub banerów z wizerunkami kandydatów. Istotne może się okazać także włączenie do inicjatywy, mającej na celu obywatelską kontrolę wyborów.

Czy jest to potrzebny projekt? Dariusz Nocek z Komitetu Obrony Demokracji zapewnia, że tak.

Nie będzie dochodziło do nieprawidłowości procesu wyborczego. A na pewno zostanie to zminimalizowane. Ponadto zostaną sporządzone raporty, a raport końcowy pozwoli na przygotowanie propozycji zmian w prawie wyborczym. Do tego będziemy mieli zupełnie niezależne wyniki wyborów.

Jak mówi Nocek – powstanie w ten sposób materiał porównawczy, który pozwoli na sprawdzenie ewentualnych przekłamań i rozbieżności.

Mamy prawo nie ufać tej władzy. Bo oni doszli do władzy na kłamstwie i manipulacji. Oni do końca będą kombinować. Przypilnujmy tych wyborów.

Żeby dołączyć do inicjatywy wystarczy wejść na stronę Komitetu Obrony Demokracji.