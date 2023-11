Jesień za nami, a wiosna już dziś (tj. w piątek). Lechia Zielona Góra o 17:00 zagra w Kluczborku z MKS-em. Będzie to pierwszy mecz rundy wiosennej w III lidze. Na inaugurację sezonu zielonogórzanie przegrali z MKS-em “na dołku” 0:1.

Lechia jest obecnie piąta w tabeli. Kamil Babiarczuk, dziennikarz TVP3 Gorzów, który był gościem programu Piłkarska Zielona Góra uważa, że zespół Andrzeja Sawickiego stać na jeszcze więcej.

Tuż za podium jesienne zmagania zakończyła w klasie okręgowej Zorza Ochla. Sebastian Hausler, jeden z piłkarzy przyznaje, że w Ochli o podłączeniu się do walki o awans nie myślą.

Na tę chwilę nie jesteśmy gotowi organizacyjnie i finansowo, by awansować. Chcemy skupiać się na każdym kolejnym meczu, by dopisywać kolejne 3 pkt. do tabeli.