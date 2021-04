Żywa legenda polskiej piłki zamelduje się jutro na „dołku” przy ul. Sulechowskiej. O 17:00 Lechia Zielona Góra zmierzy się z Ruchem Chorzów. O tym spotkaniu rozmawialiśmy dziś w Piłkarskiej Zielonej Górze.

Naszym gościem był Krzysztof Stacewicz. Dyrektor zarządzający mówił, że przed nami święto futbolu.

Dyrektor zielonogórskiego klubu uważa, że Lechia nie stoi w konfrontacji z liderem III ligi na straconej pozycji.

Sądzę, że jesteśmy jak najbardziej w stanie spłatać figla naszym gościom. Z premedytacją nie używam słowa “niespodzianka”. To nie będziemy niespodzianka, jak my tutaj zapunktujemy, bo my obecnie naprawdę nieźle gramy w futbol.

Jesienią Lechia w Chorzowie przegrała 0:4. W rundzie wiosennej zielonogórzanie grają bardzo dobrze, ale Ruch jest jeszcze skuteczniejszy. „Niebiescy” w tej rundzie nie stracili jeszcze punktów.

To jest zespół, który wyciąga punkty w nieprawdopodobnych czasami okolicznościach – vide Warta Gorzów, Ślęza Wrocław. To są takie mecze, które ich budują, bo pokazują, że warto grać do końca. My jednak skupiamy się na sobie.