Lechia Zielona Góra zagra w sobotę w wyjątkowych, różowych koszulkach. Podopieczni Andrzeja Sawickiego podejmą Grupę Inwestycyjną Stilon Gorzów. Nietypowy dla zielonogórzan kolor, to efekt udanej akcji charytatywnej „Gramy dla Dawidka”.

Przypomnijmy, zebrane środki zasilą leczenie 5-letniego chłopca, a dokładniej sfinansują kosztowną operację serca w Stanach Zjednoczonych. Zbiórka zakończyła się w Wielkanoc. Radości z tego faktu nie krył tata chłopca, Michał Maślenik, w przeszłości gracz m.in. Lechii Zielona Góra, który był jednym z gości programu Piłkarska Zielona Góra.

Dostaliśmy informację z kliniki ze Stanów Zjednoczonych, że możemy przylatywać na koniec maja. Oni czekają na nas. Teraz to od nas zależy, jak się zorganizujemy, jeśli chodzi o transport medyczny i wszystkie formalności związane z wyjazdem. Kwestia transportu jest dla nas stresująca i musimy to rozwiązać. Nie jest to takie proste.

Rafał Ostrowski, piłkarz Lechii przyznał, że zielonogórzanie nie mogą się już doczekać konfrontacji z rywalem zza miedzy.

Ja myślę, że to jest mecz, na którym wszyscy czekamy w naszym województwie. Derby z drużyną z Gorzowa, tym bardziej ze Stilonem, z kibicami, którzy się wybierają dość licznie, to widowisko, które dobrze się zapowiada i oby tak było.

Stilon w ostatniej kolejce wygrał w Kluczborku z MKS-em 2:0, Lechia zremisowała w Brzegu ze Stalą 2:2. Zielonogórzanie ostatnio regularnie podnoszą z murawy po punkcie. Ostrowski liczy, że w sobotę to się zmieni.

Bardzo czekamy na to zwycięstwo, bo ta seria remisów nie do końca nas zadowala. Wiemy, że różne były okoliczności tych remisów. Suma szczęścia wychodzi na zero. Musimy jutro zrobić wszystko, żeby to były trzy punkty. Mamy swoje problemy, ale jesteśmy przygotowani. Musimy wyjść na boisko i ten mecz wygrać.