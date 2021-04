Grają III i IV liga, gra też klasa okręgowa, a co z A-klasą? Jedna z grup z południa województwa, grupa III wraca do gry od jutra.

W grupie trzeciej występuje Sparta Łężyca. Zespół Macieja Wysockiego był inicjatorem apelu do władz związkowych, o czym mówił w Piłkarskiej Zielonej Górze trener wicelidera tabeli.

Dużo czynników złożyło się na to, że udało nam się przystąpić do rozgrywek. Duża w tym rola Lubuskiego Związku Piłki Nożnej, który się do tego przyczynił, aczkolwiek w tej beczce miodu musi być łyżeczka dziegciu. Nie stało się to z automatu. Przez pierwsze tygodnie śledziliśmy rozgrywki okręgówek, później dołączyła IV liga. I tak z zazdrością przyglądaliśmy się temu, więc wystosowaliśmy taki luźny apel do LZPN. Odczuliśmy, że niczym się od pozostałych ligowców specjalnie nie różnimy. Udało się poprzez pospolite ruszenie uzyskać akces większości drużyn i jako jedyni w A-klasie przystępujemy do grania od tego weekendu.