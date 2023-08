W najbliższy weekend rozpoczną się zmagania w klasie okręgowej. W tym roku będziemy mieli tam tylko jeden zielonogórski zespół, Zorzę Ochla, która chce zagrać o spokojne miejsce w środku tabeli.

Przynajmniej na razie takie są deklaracje trenera. Mówi Michał Grzelczyk.

Jak największa liczba zdobytych punktów, moc radości, jeśli chodzi o ładny futbol dla oka, atrakcyjny dla kibiców. Chcemy zdobywać dużo bramek. Zespół miejski, który poza Lechią też dostarcza fajnych walorów estetycznych, jeśli chodzi o piłkarskie widowiska. Środek tabeli, na więcej się nie porywamy. Chcemy, żeby było tak do zimy. Potem zobaczymy, ile dzieli nas do szczytów, a ile do dolnych rejonów.