Ogromny i nowoczesny – tak w dużym skrócie można opisać nowy magazyn żywnościowy Caritas, który otwarto we wtorek na terenie Ochli. Dokładniej przy ulicy Zielonogórskiej 21. To właśnie w tym magazynie przechowywana będzie żywność, która następnie trafi do potrzebujących z terenu całej naszej diecezji w ramach projektu “Spiżarnia Caritas”.

Program służy do przeciwdziałania marnowaniu żywności. O szczegółach mówi ks. Stanisław Podfigórny, dyrektor Caritas Diecezji Zielonogórsko – Gorzowskiej.

Mamy podpisane umowy z siecią różnych sklepów. Odbieramy od nich towar w dacie ważności, którym możemy dalej dystrybuować. Możemy go dalej przetwarzać i możemy przekazać dalej. Do zespołów, a następnie do najbardziej potrzebujących. Seniorów, rodzin wielodzietnych.

Magazyn powstał na działce mierzącej około pół hektara – dodaje ks. Podfigórny.

Obiekt ma kubatury 700 metrów. Generalnie jest profesjonalnie doposażony. Wybudowany w przestrzeni futurystycznej. Ma to dla nas ogromne znaczenie. Wartość budynku to 3,5 miliona. 3 mln 100 tys. to z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki i Wodnej.

400 tysięcy pochodzi natomiast od darczyńców Caritas Diecezji Zielonogórsko – Gorzowskiej.