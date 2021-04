Pandemia bez wątpienia uderzyła restauratorów po kieszeniach. W dramatycznym położeniu jest jedno pocieszenie – wiosną i latem za ogródki zapłacą do kasy miasta tylko złotówkę.

To wszystko w ramach kontynuacji pakietu wsparcia dla zielonogórskich przedsiębiorców.

Jeśli chodzi o koszt takiego wynajęcia terenu pod ogródek letni, to dla przedsiębiorcy jest to koszt od kilkuset do kilkudziesięciu tysięcy złotych za cały sezon letni. Dla restauratorów to nadzieja, że przetrwamy na tej starówce.