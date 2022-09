Miejski Zakład Komunikacji w Zielonej Górze informuje, że od dziś w związku z rozpoczęciem roku szkolnego i powrotem uczniów do szkół wprowadzone zostają zmiany w kursowaniu autobusów.

Od dziś następuje zwiększenie częstotliwości kursowania w godzinach szczytu na liniach priorytetowych z co 20 na co 15 minut oraz na liniach podstawowych z co 40 na co 30 minut. Na trasy ponownie wyjadą autobusy linii szkolnych nr 38 i 39.