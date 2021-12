Święty Mikołaj musi być wszechstronny. I jest! Dowód? Mikołaj, który odwiedził dzieci w Szpitalu Uniwersyteckim ma zdolności alpinistyczne.

W południe pojawił się na dachu i po linie zsunął się do okna, a następnie podawał najmłodszym prezenty.

Trema zawsze jest, bo dzieci oczekują niesamowitych wrażeń i myślę, że udało się ich dostarczyć. Mi to sprawia największą radość, jak widzę ich reakcję. Dzieci były przeszczęśliwe i nie dowierzały, że on faktycznie jest i daje te prezenty.

To akcja organizowana przez Stelmet Falubaz Zielona Góra. Falubazowe Mikołajki mają już sporą tradycję. By żużlowy akcent był jeszcze mocniej odczuwalny Mikołaj obdarowywał dzieci przy akompaniamencie odpalonego żużlowego motocykla. Mówi trener Piotr Żyto.

Dostałem rózgę za cały sezon (śmiech). Na pewno dla dzieci to ważne rzeczy, są w szpitalu, a mimo to otrzymują trochę radość. Dla nich to jest urozmaicenie tego czasu.