Żużlowcy Enei Falubazu Zielona Góra szykują się do nowego sezonu. Seniorzy trenują indywidualnie, a część juniorów dziś nad ranem rozpoczęła treningi w górach, w Białce Tatrzańskiej.

Na „Głodówce” przebywają obecnie: Oskar Hurysz, Kacper Wirtykus i Maksymilian Kręcisz Ta trójka szlifuje formę razem z akrobatami UKS-u As Zielona Góra pod okiem trenera Radosława Walczaka. Jak przebiega praca w górach?

Trener Radosław Walczak dodaje, że praca w górach przyda się żużlowcom już podczas samej jazdy.

Oni od miesiąca są cały czas na fali, więc taki wyjazd w góry to wytrzymałość tlenowa. Tu nie chodzi o to, by zrobić z nich jakichś maratończyków, natomiast sprawność układu krążeniowo-oddechowymi to jest to, nad czym się skupiamy. Do tego ćwiczenia wytrzymałościowe. To powinno sprawić, by na torze nie było problemu z oddechem w trakcie wyścigu.