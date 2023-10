To będzie weekend pod znakiem tańca w hali CRS. W sobotę, w największej zielonogórskiej hali odbędą się mistrzostwa Polski w tańcach standardowych.

Zobaczymy zatem walca i fokstrota zarówno w wolniejszym, jak i szybszym wydaniu oraz tango. Sobotnia impreza rozpocznie się o 9:30, o jej szczegółach mówi Dominika Górska ze Szkoły Tańca Gracja.

Mistrzostwa Polski Polskiego Towarzystwa Tanecznego to impreza, do której pary muszą uzyskać kwalifikację, robią to przez cały sezon. Nie każdy zatem może w tych mistrzostwach wystąpić. Rano zatańczą solistki. Będziemy mieli dzieciaków, 10-11 lat. Potem juniorzy, juniorzy starsi, młodzież, pary dorosłe i zawodowe. O 19.00 zaczną się finały w najmocniejszych kategoriach.