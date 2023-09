Minizoo w Ogrodzie Botanicznym – to jedna z większych atrakcji miejskich, o której w Radiu Index mówiliśmy już wielokrotnie. Podczas wakacji miasto zakończyło modernizację obiektu.

Pojawiły się nowe zwierzęta, jak również elementy placu zabaw dla najmłodszych. Paweł Wysocki, wiceprzewodniczący Rady Miasta, pilotujący tę inwestycję stwierdził, że z frekwencji po pierwszych tygodniach można być zadowolonym.

Sprawdzałem na początku września, ile osób weszło, w sierpniu. To 25 tysięcy osób. W porównaniu do zeszłego sierpnia, to było tylko 10 tysięcy, czyli o 15 tysięcy więcej. 80-90 procent to zielonogórzanie.