Siedem ogromnych, kolorowych zjeżdżalni – to pierwsze atrakcje i elementy, którymi władze miasta postanowiły pochwalić się w ramach cyklu “Tajemnice Ochli”. Od poniedziałku, przez kilka najbliższych dni, mieszkańcy będą mogli wirtualnie zajrzeć na teren kąpieliska H2Ochla i zapoznać się z ofertą obiektu.

Wcześniej wspomniane zjeżdżalnie – widać już z daleka. Znajdują się one po prawej stronie, jak się wejdzie na teren kąpieliska. Jak mówi Janusz Kubicki, prezydent miasta Zielona Góra, zjeżdżalnie nie przez przypadek kończą się w osobnych hamowniach, a nie w basenie głównym lub jednym brodziku.

Projektanci powiedzieli, że jeśli wszyscy będą zjeżdżali do jednego basenu, to ich drogi będą się krzyżowały. I może dochodzić do kolizji. Stąd taki wariant. Według specjalistów jest to najbezpieczniejsze rozwiązanie.