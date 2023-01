Jak nie paść ofiarą oszustów? Czujność i zdrowy rozsądek są wskazane, jak również znajomość prawa. Naszym przywilejem jest poproszenie nieumundurowanego policjanta o jego służbową legitymację. To ważne w kontekście niekończących się oszustw „na policjanta”.

Funkcjonariusze wraz z nastaniem nowego roku mają nowe legitymacje. Co na nich jest? O tym podinsp. Małgorzata Barska, rzeczniczka zielonogórskiej policji.

Legitymacje policyjne są odnawiane co jakiś czas. Po pierwsze po to, żeby było trudną ją podrobić, po drugie, aktualizowane są zdjęcia policjantów. Taka legitymacja ma format podobny do naszych dowodów osobistych, ma też zabezpieczenia, hologramy, zawsze jest na niej napis: Policja, nazwa jednostki funkcjonariusza. Numer identyfikacyjny, który policjant ma od czasu przyjęcia do służby aż do emerytury.