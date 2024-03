Lubuskie to kraina lasów. Te, podlegające pod Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych w Zielonej Górze, są zaliczane do najwyższej kategorii zagrożenia pożarowego. To jedyna tak sytuacja w całym kraju. Dlatego też, RDLP cały czas poprawia standardy dotyczące ochrony przeciwpożarowej.

Działania stają się intensywniejsze wiosną. Leśnicy obserwują chociażby tereny lesiste ze specjalnych wież, nazywanych dostrzegalniami pożarowymi. Mówi Paweł Wcisło, naczelnik Wydziału Obronności i Ochrony Mienia w Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Zielonej Górze.

Każde nadleśnictwo posiada własny pojazd gaśniczy. Obsługują go odpowiednio wyszkolone osoby. Czarterujemy też samoloty gaśnicze. Oczywiście współpracujemy też ze strażą pożarną. Do tego ujęcia wody, dojazdy pożarowe.

A co zrobić, jeśli już pożar zauważymy? Na pewno zgłosić to odpowiednim służbom.

Należy przekazać wszelkie informacje, które mogą mieć znaczenie dla danej akcji. Lokalizację, rozmiar, zagrożenia. Należy zorientować się, czy w miejscu zagrożenia nie ma osób, które potrzebują pomocy.

Warto pamiętać jednak o tym, że w większości przypadków pożar lasu jest spowodowany czynnikiem ludzkim. Leśnicy apelują więc o nie zaprószanie ognia, przypominają o zakazie rozpalania ognisk oraz wyrzucania niedopałków.