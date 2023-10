Za nami okres wiosenno-letni. Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Zielonej Górze podsumowała sezon, a dokładnie akcje związane z ochroną przeciwpożarową. Prowadzone były ona od marca do września.

Jakie są najważniejsze wnioski, i ile lasów spłonęło w tym roku? Pytamy dyrektor RDLP Wojciecha Grochalę.

27 hektarów, chociaż w porównaniu do lat poprzednich to mniej. Wcześniej paliło nam się sześćdziesiąt kilka hektarów. Wcześniej było to także 300-400 pożarów, w tym roku było 185 pożarów, więc jest dobrze, choć zawsze jest żal, nawet gdy spali się kawałeczek lasu.