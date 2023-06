Jaka jest obecnie najważniejsza inwestycja, do której szykuje się Zakład Gospodarki Komunalnej w Zielonej Górze?

Bez wątpienia to budowa dwóch hal mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów. ZGK szykuje się do tej budowy, poszukując możliwości dofinansowania. W opublikowanej podczas ostatniej sesji Rady Miasta strategii na lata 2030-2040 miasto zakłada realizację tej ważnej inwestycji. Na jakim jest ona w tej chwili etapie? O tym prezes ZGK Krzysztof Sikora.

We wrześniu będzie ukończona koncepcja budowy hali. Od końca tego roku będzie możliwość ubiegania się w narodowym funduszu o środki finansowe. To będzie pierwszy etap tej zmiany, rewolucyjnej w gospodarowania odpadów. Żeby przerabianie było efektywniejsze, aby dążyć do produkcji energii oraz ciepła.